Spende der Volksbank : 10.000 Euro für den neuen ALZ-Garten

Mönchengladbach Das Geld soll genutzt werden, um die Neugestaltung des Geländes hinter dem Arbeitslosenzentrums voranzubringen. Für dieses Jahr gibt es schon konkrete Pläne.

Das Geld fließt in zwei Tranchen an das Netzwerk Neue Auftraggeber, erklärt Franz D. Meurers , Vorstandsmitglied der Volksbank Mönchengladbach: „Die ersten 5000 Euro gibt es jetzt, den Rest übergeben wir im kommenden Jahr.“ Mit dem finanziellen Engagement setzt die Genossenschaftsbank ihre Kooperation fort, die vor rund zwei Jahren begonnen hat.

Die Volksbank war beteiligt, weil sich das europäische Netzwerk um Unterstützung vom Volksbankprojekt „Wir helfen“ beworben hatte. Im September 2019 rückten dann in ihrer Freizeit zehn ehrenamtliche Volksbanker an, um das Grundstück für die eigentliche Nutzung vorzubereiten, erinnert sich Betriebsratsvorsitzender Andreas Ewerhardy: „Wir haben unter anderem auch ein Holzhaus aufgebaut.“ In diesem Jahr wird das Gelände im Auftrag des Netzwerkes von der neuseeländischen Künstlerin Ruth Buchanan „bespielt“, die sich bereits vor zwei Jahren intensiv mit dem Raum und seiner Historie befasst hat. Ins Spiel gebracht hatte die Neuseeländerin die Mediatorin des Netzwerkes Kathrin Jentjens. Unter anderem ist in dem alten Garten der Bau von Kunstwerken geplant.