Schulprojekt in Mönchengladbach : Ein Adventskalender auf Youtube

Mönchengladbach Das Stiftisch Humanistische Gymnasium Mönchengladbach baut einen ganz besonderen Adventskalender. Auf Youtube veröffentlichen Lehrer und Schüler jeden Tag ein Video. Manchmal entstehen die Beiträge ganz spontan.

Brennende Chemie-Experimente, Klavierstücke oder eingesprochene Weihnachtswünsche von Schülern – das alles findet sich in dem Online-Adventskalender, den das Stiftische Humanistische Gymnasium Mönchengladbach auf Youtube veröffentlicht. In dem Adventskalender erscheint jeden Tag ein neuer Beitrag. Statt eines Türchens lässt sich ein Video öffnen. Ideen und Umsetzung kommen von Schülern und Lehrern. Musiklehrer Axel Knappmeyer koordiniert das Projekt. „Normalerweise veranstalten wir ein Weihnachtskonzert“, sagt er. Wegen der Corona-Pandemie habe das Gymnasium nach einer Alternative gesucht. Letztes Jahr sei die Idee des Adventskalenders entstanden. Dieses Jahr findet das Projekt zum zweiten Mal statt. Der Kalender ermöglicht es den verschiedenen AGs der Schule, ihre Arbeit vorzustellen. Die Schüler, die bei dem Projekt mitmachen, sind zwischen zehn und 18 Jahre alt. Wie viel Personen dieses Jahr an dem Projekt beteiligt sein werden, weiß Knappmeyer noch nicht: Einige Beiträge würden noch entstehen. „Die Schüler haben alle Smartphones. Viele Kalender-Videos entstehen damit ganz spontan auf dem Flur“, sagt Knappmeyer. „Es freut die Schüler , dass sie Teil des Projekts werden.“ Die meisten Schüler, Lehrer und Eltern würden sich über die Videos freuen. „Durch Corona gibt es nicht so viel Kontakt“, sagt Knappmeyer. Mit dem Adventskalender könnten Schüler und Lehrer doch etwas von ihrer Arbeit zeigen. Inhalte gebe es genug. „Letztes Jahr gab es zu viele Beiträge. Da konnte ich gar nicht alle Videos veröffentlichen“, sagt Knappmeyer. Die Türchen kann man so oft öffnen, wie man will. Zu finden ist der Kalender auf: www.youtube.com wenn man die Stichworte „Huma Mönchengladbach Adventskalender“ eingibt. kj