Initiative in Mönchengladbach : Initiative setzt sich für sicheres Rheydt ein

Rheydt Eine Gruppe von Bürgern will ihren Stadtteil Rheydt nicht aufgeben, sondern mit Aktionen und Maßnahmen stärken, attraktiver, sicherer und sauberer machen. Am vergangenen Wochenende sammelten sie dafür Unterschriften.

Zusätzlich war ein Gitarrist engagiert, der einen angenehmen Klangteppich in die trübe Kälte zauberte.„Trotz des wenig frequentierten Standorts konnte die Bürgerinitiative in der Zeit von 9 bis 16 Uhr 112 Unterschriften sammeln“, so Schiel. Fast jeder, der an den Stand kam, sei bereit gewesen, zu unterschreiben. „Und das nicht nur wegen des kostenlos ausgegebenen Glühweins.“ Insgesamt kann sich die Bürgerinitiative inzwischen auf mehr als 1600 Unterschriften stützen. Die meisten davon wurden direkt auf der Webseite www.rheydt-retten.de abgegeben.