Projekt Housing First in Mönchengladbach : 50.000 Euro Spende für die SKM-Obdachlosenhilfe

Projekt Housing First in Mönchengladbach

Der SKM an der Waisenhausstraße Rheydt bietet verschiedene Hilfen für Obdachlose an. Foto: SKM Rheydt

Mönchengladbach Das Geld ist zur Finanzierung des Housing-First-Projekts bestimmt. In diesem Rahmen kauft der SKM Wohnungen, die Langzeitobdachlosen die Chance auf ein neues Leben ermöglichen.

So ein Telefongespräch führtmmt Norbert Schoeller auch nicht alle Tage: Ein Anrufer kündigte ein dickes Weihnachtsgeschenk für den SKM, den Katholischen Verein für Soziale Dienste, in Rheydt an: 50.000 Euro. Mit dem Geschenk ist ein Wunsch verbunden: Das Geld soll für die Finanzierung von Wohnraum für Obdachlose verwendet werden.