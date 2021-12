Erlös aus Christkindlmarkt in Mönchengladbach : 66.000 Euro für Menschen mit Behinderung

Erlös aus Christkindlmarkt in Mönchengladbach

Charlotte Lorenz, Vorsitzende des Vereins Christkindlmarkt, übergab im Münster St. Vitus die Schecks mit den Spenden an Vertreter von neun Organisationen. F: Stiftung Hephata Foto: Stiftung Hephata

Mönchengladbach Lange war nicht klar, ob und unter welchen Bedingungen der von rein ehrenamtlichen Engagement getragene eintägige Wohltätigkeitsmarkt stattfinden konnte. Am Ende schien die Sonne und tausende Besucher kamen.

Unter strengen Corona-Regeln konnte der Christkindlmarkt in diesem Jahr stattfinden. Und das Resultat kann sich sehen lassen: Durch den ehrenamtlichen Einsatz brachten die etwa 4000 Besucher Einnahmen in Höhe von fast 66.000 Euro. Das Geld wurden verteilt auf unterschiedliche Organisationen, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Jede der neun Organisationen konnte eine Spende von 7000 Euro entgegennehmen. Die Übergabe fand laut Charlotte Lorenz, der Vorsitzenden des Christkindlmarkts, in kleiner, familiärer Runde im Münster St. Vitus statt.