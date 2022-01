Aktion des Volksvereins : Gemeinsam über Facebook kochen

Mönchengladbach Schon wieder konnte die Weihnachtsfeier des Volksvereines nicht stattfinden. Gefeiert wurde trotzdem: mit festlichen Menüs zum Selberkochen und einem Facebook-Video.

Mit einer besonderen Aktion dankte der Volksverein Mönchengladbach seinen Mitarbeitern. Denn zum zweiten Mal in Folge war es nicht möglich, sich zur großen Weihnachtsfeier zu treffen. Deshalb wurde auf das bereits im vergangenen Jahr erprobte Verfahren gesetzt: Festliche Menüs zum Selberkochen wurden in Taschen verpackt und rechtzeitig zum Fest mit Waffel und Punsch „to go“ an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt.

Nachmittags wurde dann gemeinsam über Facebook-Video gekocht. Etwa 130 Personen kamen in den Genuss dieses Menüs, viele waren auch via Facebook mit dabei. Der Volksverein setzt damit sein Motto „Teilen macht reich“ fort und habe, so eine Sprecherin, auch 2021 bewiesen, „wie man auch auf alternativen Wegen reich an Miteinander, Solidarität und Gemeinschaft sein kann“. Das Kochvideo ist auf der Facebook-Seite unterwww.facebook.com/volksverein.mg abrufbar.