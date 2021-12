Scheck für Wegberger Gemeinschaftsgrundschule : Investition in modernen Unterricht

Die Volksbank Mönchengladbach und die DZ Bank unterstützen Schulen in der Region. Foto: Daniela Wolff

Wegberg Die Gemeinschaftsgrundschule Am Beeckbach erhält einen Scheck für die Digitalisierung. Damit fördern Volksbank Mönchengladbach und DZ Bank einen modernen Unterricht.

Die Volksbank Mönchengladbach und die ebenfalls genossenschaftlich ausgerichtete DZ Bank AG aus Frankfurt unterstützen die Digitalisierung von Schulen in der Region. Volksbank-Vorstand Josef Brück und Bernd Brocker von der DZ Bank ließen es sich nicht nehmen, einen der Schecks auch persönlich bei der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Am Beeckbach im Wegberger Ortsteil Beeck abzugeben. Dort wird das Geld in neue Monitore für alle Klassenräume investiert, wie die Rektorin Britt Glattback-Görtz erläuterte.

Zu den Grundsätzen genossenschaftlichen Handelns gehört nach Angaben der Volksbank Mönchengladbach das Bekenntnis zur Verantwortung gegenüber den Mitmenschen und der Gemeinschaft. Diese Verantwortung sei eines der Fundamente, auf denen die Arbeit der Volksbank fuße. Ein Beispiel sei das Zertifikat mit dem sperrigen Namen „VVen eG ZinsFix Express SD ST Nachhaltig I“. Den Erlös aus diesem Zertifikat lassen beide Banken mehreren Schulen zugute kommen. Es sei als nachhaltige Anlagemöglichkeit sehr beliebt, so dass finanzielle Mittel in Höhe von rund 15.000 Euro generiert werden konnten. Vier Schulen erhalten daher jeweils 3715 Euro, die zur Digitalisierung des Unterrichtsangebotes eingesetzt werden – darunter auch die GGS Am Beeckbach.

„Die Investition in einen modernen Unterricht ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft“, sagte Volksbank-Vorstand Josef Brück. Die Initiative zu dem Projekt kam von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volksbank Mönchengladbach. Bernd Brocker erklärte im Namen der DZ Bank, dass das Unternehmen als Zentralbank der Volks- und Raiffeisenbanken die Banken vor Ort mit „einfachen und smarten Lösungen“ unterstützt, wenn es um Förderprojekte in der jeweiligen Region geht.

(RP)