Advent in Mönchengladbach : Weihnachtsmarkt im Töff Töff

Mönchengladbach Für Reinhold Biewald ist Rheydt ohne Weihnachtsmarkt nicht denkbar. Deshalb hat der Inhaber der Kneipe Töff-Töff selbst einen auf die Beine gestellt.

So gar kein Weihnachtsmarkt in Rheydt kommt nicht infrage, sagte sich Reinhold Biewald, Inhaber der Gaststätte Töff-Töff. Wie jedes Jahr hat er in seiner Bierkneipe, die ihren Namen noch aus der Zeit als Bahnhofsgaststätte hat, Rheydts kleinsten Weihnachtsmarkt eröffnet. Dort gibt es neben Glühwein, Erbsen- oder Gulaschsuppe, Mutzen und Krapfen, Weihnachtsdeko, warme Decken und Nikolaus-Mützen, selbst gebackene Kuchen, Krippen und noch so manches mehr. Alles gespendet vom Töff-Töff-Team. Der Erlös kommt zu 100 Prozent dem Verein Löwenherz zur Unterstützung krebskranker Kinder in Viersen zugute. Der Weihnachtsmarkt ist bis 24. Dezember geöffnet (Bahnhofstraße 48).