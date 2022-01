Kirche in Erkrath : Sternsinger besuchen Feuerwehr und Verwaltung

Erkrath Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ spenden zum Fest der Heiligen Drei Könige wieder deutschlandweit zahlreiche Sternsinger Gottes Segen – so auch in Erkrath.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie findet zahlreiche Aktionen erneut analog und digital statt. So werden Segensbriefe und Segenspakete verschickt oder machemal kommen Sternsinger digital zu besuch. Die Hochdahler Sternsinger der St. Franziskusgemeinde durften den Segensspruch einmal mehr über dem Eingangsbereich der Feuer- und Rettungswache in Hochdahl anbringen.

Bereits seit 2005 besteht diese Tradition, die auf Initiative der stellvertretenden Bürgermeisterin Regina Wedding entstand. Neun Sternsinger brachten den Segen an die Tür. Zum Dank gab es, überreicht vom stellvertretenden Bürgermeister Marc Göckeritz, von der Stadtverwaltung und den Stadtwerken Erkrath kleine Präsente sowie eine Spende für die diesjährige Sammlung, die an ein Projekt in der Ukraine und an eine Armenschule in Lima (Peru) geht.