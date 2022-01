Dreikönigssingen in Glehn : 131 Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Glehn 131 Sternsinger im Alter von drei bis 27 Jahren ziehen durch Glehn. Wann die Könige durch die Dörfer ziehen und wie die Corona-Regeln eingehalten werden.

Die jungen Leute tragen Masken und ihre Sammelbüchsen sind wegen des einzuhaltenden Sicherheitsabstands an einem mindestens 150 Zentimeter langen Stock befestigt. Das diesjährige Motto der Aktion lautet „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Am Donnerstag, 6. Januar, starten die Glehner Sternsinger mit ihrem Singen vor Kindergärten, vor Geschäften und im Gewerbegebiet. Am Sonnabend, 15. Januar, sind sie von 14 bis 16 Uhr in den Dörfern Schlich, Epsendorf, Steinforth- Rubbelrath und Scherfhausen unterwegs, bringen dort den Segen für das Jahr 2022 und sammeln für die Not leidenden Kinder weltweit. Am Sonntag, 16. Januar, ziehen die Sternsinger von 10.20 bis 16 Uhr in erneut in Steinforth-Rubbelrath und in Glehn von Haus zu Haus.