Brauchtum in Rheurdt : Sternsinger geben Segen zum Mitnehmen

Karen, Jana und Pia gaben am Samstag vor der Bäckerei Hoenen den „Segen to go“. Die Spenden gehen an das tansanische Kinderdorf Mbiligi. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Das Wochenende stand in Rheurdt im Zeichen der Sternsinger. An festen Standorten sammelten sie Spenden für Kinder in Afrika. Warum die Aktion eine gute Alternative zu Hausbesuchen ist.

Karen, Jana und Pia (alle 12 Jahre alt) waren am Wochenende als Sternsinger aktiv. Den kontaktlosen Segen gab es am Morgen vor der Bäckerei Hoenen, auf dem Netto-Parkplatz in Rheurdt. „Die Resonanz ist positiv“, erklärten sie. Auch an anderen Stellen der Gemeinde wie Nah&Gut Hoyer, den Kirchen wie den Kapellen gab es den „Segen zum Mitnehmen“ inklusive dem begehrten Segensspruch als Aufkleber für die Haustür „Christus segne dieses Haus“.

Das in Rheurdt, Tönisberg und Schaephuysen gesammelte Geld geht an das tansanische Kinderdorf Mbiligi nach Afrika. „Gesund sein, gesund bleiben“, so lautet das diesjährige Motto der Sternsinger-Aktion. „Für die Kinder, die sonst bei uns als Sternsinger von Haus zu Haus ziehen, ist diese Aktion eine Alternative und durchaus erlebnisbezogen“, sagte dazu Claudia Dragomir.

Wurde vor Corona gemeinsam die Aktion vorbereitet und in Gruppen die Kronen gebastelt, so gab es auch diesmal wieder fertig gepackte Sets. „Das Gemeinschaftsgefühl fehlt jetzt wie auch die Regelmäßigkeit, die die Gottesdienste den Messdienern bieten“, so Claudia Dragomir. Die Lektorin in der Pfarrgemeinde St. Martinus begleitete die Sternsinger, die sich schon am Morgen einem Coronatest stellten. „Unsere Sternsinger sind doppelt geimpft, sind zusammen in einer Klasse und haben auch privat Kontakt“, sagte sie zur Gruppenkonstellation der Messdiener.

Die Sternsinger-Aktion hat in der Kirchengemeinde St. Martinus Tradition. „Wir wissen, wie sehr sich die Menschen über den Besuch der Sternsinger gefreut haben“, so Claudia Dragomir. Auch in Pandemiezeiten habe sich daran nichts geändert.

Nach dem Einkauf im Netto-Markt oder in der Bäckerei Hoenen gab es auf Abstand immer wieder kleine Schlangen. Die Menschen kamen gezielt, um sich den Segen zu holen und zu spenden. „Das ist mir ein Bedürfnis zu spenden“, sagte Renate Kibben.