Polizisten radeln für guten Zweck : Die wohl längste Vatertagstour

Mönchengladbach Vom Selfkant nach Oberstdorf, und das non-stop. Vier Polizisten aus Mönchengladbach werden ab Vatertag, 26. Mai, in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten vom westlichsten zum südlichsten Zipfel Deutschlands zu radeln. Das alles tun sie für einen guten Zweck.

Initialzündung der ersten Tour war ein trauriger Anlass. Ihr Freund und Kollege Pascal , ebenfalls Polizist in Mönchengladbach , starb im Alter von nur 48 Jahren. Mit ihm haben sie viel Zeit auf dem Rad verbracht und waren Teilnehmer so mancher Tour für den guten Zweck. In seinem Gedenken entstand die Idee für „Pascal & Friends“.

„Wir haben schon zweimal miteinander erfahren dürfen, wie hart so eine Tour ist. Aber auch, wie wir als Team funktionieren und einander immer wieder gegenseitig aus den Tiefs geholt haben, die jedem zwangsläufig bei einer solchen Tour begegnen. Das lässt einen letztendlich durchhalten“, sagt Eric Block. Bei den letzten beiden Touren konnten sie jeweils rund 17.000 Euro an Spenden erradeln. Auch in diesem Jahr ist einer der Spendenempfänger die „Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf“. Sie kümmert sich um die Kleinsten bei schweren Erkrankungen und um ihre Familien. Um ein wenig Licht und Farbe in diesen schwierigen „Alltag“ zu bringen.