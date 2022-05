Mönchengladbacher Polizisten : Team „Pascal & Friends“ ausgezeichnet

Fuhren 750 Kilometern in 48 Stunden (v.l.): Eric Block, Guido Roßkamp, Bernd Winkelhaus und Carsten Zechlin sowie Kollegin Sandra van Gassen. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Innenminister Herbert Reul (CDU) ehrte die Mönchengladbacher Polizisten für ihr außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement. Das Team hat im August eine 48-stündige Benefiztour zurückgelegt. So viel Geld kam zusammen.

750 Kilometer haben sie in 48 Stunden zurückgelegt – ohne Schlaf, ohne größere Pausen. Sie fuhren quer durch Deutschland – von Isenbruch im Selfkant, dem westlichsten Zipfel, bis nach Görlitz in Sachsen, dem östlichsten Zipfel Deutschlands. „Pascal & Friends“ nennt sich das vierköpfige Team, bestehend aus Eric Block, Guido Roßkamp, Bernd Winkelhaus und Carsten Zechlin, das diese Leistung vollbracht hat. Sie alle gehören der Kreispolizeibehörde Mönchengladbach an – ebenso wie Sandra van Gassen, die die Truppe mit Material versorgt hat. Und sie alle sind jetzt ausgezeichnet worden – bei der Ehrung der erfolgreichsten Polizeisportler des Landes Nordrhein-Westfalen.