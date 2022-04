Freund des Karnevals in Mönchengladbach : Burggraf Krahwinkel feierte Geburtstag

Mönchengladbach Er ist Sprecher der Burggrafen Odenkirchens, im Beirat des MKV-Vorstands und auch sonst in vielen Vereinen und Institutionen in der Region aktiv. Hermann-Josef Krahwinkel bat zum Feier des 75. Geburtstags.

„Echte Fründe stonn zusamme“ stand am Samstag auf dem Plakat vor dem Festzelt an der Siemensstraße in Hochneukirch. Hier feierten zwei Freunde Geburtstag: Hermann-Josef Krahwinkel (75) und Dieter Korrenz (65). Dazu gesellte sich noch Günter Weinfort aus Venn, der in diesem Jahr sein 90. Lebensjahr vollendete. Krahwinkel ist Burggraf von Odenkirchen.