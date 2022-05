Haus des Sports in Mönchengladbach : Halbe Million an Fördergeld für neuen Außenbereich

Mönchengladbach Aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ erhält der Stadtsportbund 500.000 Euro für die Sanierung des Außengeländes am Haus des Sports. Wofür das Geld verwendet wird.

Die Planungen für eine Neugestaltung des Außenbereichs am Haus des Sports lagen beim Stadtsportbund (SSB) schon länger in der Schublade. Einzug, es fehlte am Geld – oder besser gesagt: An einer Förderung, um das in die Jahre gekommene Außengelände anzugehen. Einen „Glücksfall“ nennt Wolfgang Rombey, Präsident des SSB, daher nun den positiven Förderbescheid des Landes im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätten 2022“. Im ersten Teil des Förderprogramms hatte das Land rund 267 Millionen Euro für Modernisierungen an Sportstätten an die Vereine gezahlt. Nun stellte das Land im vergangenen Jahr zusätzlich den Stadt- und Kreissportbünden (KSB) jeweils 500.000 Euro aus dem Fördertopf zur Verfügung. Für den SSB Mönchengladbach ein unverhoffter Geldsegen. „Damit haben wir eine große Chance, unser Angebot zu komplementieren. Denn eine nutzbare Außenanlage gehört zum Haus des Sports dazu. Daher sind wir froh über so ein passgenaues Programm“, sagt Rombey. Zu Jahresbeginn waren die Konzepte beim Land einzureichen, am 11. Mai bekam der SSB dann den positiven Förderbescheid – nach eigener Aussage als erster Stadtsportbund in NRW.