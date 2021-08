Benefiz-Tour in Mönchengladbach : Schlaflos auf dem Rad durch Deutschland

Das Team will am 19. August zu einer Fahrt über 750 Kilometer ohne Pause und ohne Schlaf starten. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach In 40 Stunden vom Selfkant nach Görlitz – die Mönchengladbacher Beamten haben sich viel vorgenommen. In Gedenken an einen verstorbenen Kollegen sammeln sie Geld für die Kinderkrebsklinik Düsseldorf und – aus aktuellem Anlass – für die Fluthilfe der Polizei-Stiftung.

Manche mögen für verrückt halten, was vier Mönchengladbacher Polizisten da angehen: Gemeinsam werden sie am 19. August im Selfkant zu einer Fahrradtour aufbrechen, um 750 Kilometer und geschätzte 40 Stunden später in Görlitz anzukommen – ohne Pause und Schlaf. Nach einer ersten Tour im Jahr 2019 (700 Kilometer in knapp 37 Stunden) konnten sie – damals zu fünft – dank ihres Durchhaltevermögens und der Bereitschaft von Spendern insgesamt 17.000 Euro übergeben. Die Strapazen hatten sich also gelohnt – und für dieses Jahr packen die Polizisten noch mal 50 Kilometer oben drauf.

Warum sie das tun? Für Pascal. Und für die, die es sehr schwer haben. Pascal war Polizist in Mönchengladbach und ist im Jahr 2018 im Alter von 48 Jahren gestorben. Er war leidenschaftlicher Radfahrer und ist selber für Spenden geradelt. In seinem Gedenken gründeten fünf Kollegen 2019 die Benefiztour und machten sich auf den Weg.

Jeder gespendete Cent geht an die „Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf“ und – kurzentschlossen aus aktuellem Anlass – an die Fluthilfe der Polizei-Stiftung. Auf diese Weise möchte das Team helfen und einen Beitrag dazu leisten, schwerstkranken Kindern und deren Familien sowie Familien von Kolleginnen und Kollegen, die durch die Flutkatastrophe vor dem Nichts stehen, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. So soll ihr Leben wieder etwas leichter und schöner werden

Die vier Polizisten sind schon 2019 bei der ersten Tour dabei gewesen und wissen noch sehr genau, wie schön aber auch hart das damals war. Wer allerdings hier Teilnehmer in den jungen und fitten Zwanzigern erwartet, der mag nun vielleicht etwas überrascht sein. Die vier Polizisten sind: Eric Block (60), Guido Roßkamp (47), Bernd Winkelhaus (37) und Carsten Zechlin (50). Wieder mit dabei ist das Teammitglied (und ebenfalls Kollegin) Sandra van Gassen, die die Truppe mit Material und Versorgung begleitet.

Los geht es am Donnerstag 19. August, um 6 Uhr am westlichsten Zipfel Deutschlands im Selfkant. Das erste Ziel folgt dem Herzen: Pascals Grab. Danach geht es weiter zum Polizeipräsidium in Mönchengladbach. Dort werden sie sich dann von Polizeipräsident Mathis Wiesselmann verabschieden. Der nämlich wird die Kollegen in der Freizeit unterstützen, indem er die erste Etappe vom Selfkant zum Präsidium mit ihnen gemeinsam fährt. Mathis Wiesselmann hat außerdem die Schirmherrschaft für die Tour übernommen.

Die Radfahrer und Sandra van Gassen machen diese Tour in ihrer Freizeit. Dadurch ist gewährleistet, dass jeder gespendete Betrag auch vollumfänglich weitergeleitet wird. Die Tour wird unterstützt durch den Lions Club Mönchengladbach und die Volksbank Mönchengladbach. Alle darüber hinaus anfallenden Kosten trägt das Team privat. Es werden keine dienstlichen Mittel für die Tour verwendet, sagt die Polizei. Jedermann und jedes Unternehmen sei dazu eingeladen, pro gefahrenen Kilometer zu spenden. Ebenso willkommen sind fixe Beträge in jeglicher Höhe (Spendenkonto des PSV Mönchengladbach“, DE49 3105 0000 0003 6947 34, Verwendungszweck: „Benefiztour“). Spendenquittungen können bei Überweisung auf das Bankkonto auf Wunsch ausgestellt werden. RP

(RP)