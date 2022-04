Hilfsbereitschaft aus Mönchengladbach : Rotarier spenden 22.600 Euro an Medikamenten-Hilfswerk

Antonius Bergmann (Rotary Club Mönchengladbach, links) bei der Spendenübergabe an Sid Johann Peruvemba, Vorstandssprecher bei „Action Medeor“ in Tönisvorst. Foto: Kaspar Müller-Bringmann

Mönchengladbach Der Krieg in der Ukraine hat die Mitglieder des Rotary Clubs dazu gebracht, Spenden zu sammeln. Innerhalb kurzer Zeit ist ein großer Betrag zusammengekommen.

Ein tiefes Entsetzen hat der Krieg in der Ukraine bei dem Rotary Club Mönchengladbach ausgelöst. Gefolgt ist nun eine Welle der Hilfsbereitschaft. Club-Präsident Antonius Bergmann hat mit dem Vorstand die Mitglieder zu Spenden aufgerufen – und ein überwältigendes Echo erhalten, wie der Club jetzt mitteilt. In kurzer Zeit sind 22.600 Euro zusammengekommen, die dem Medikamenten-Hilfswerk „Action Medeor“ in Tönisvorst (Kreis Viersen) zugute kommt. Bergmann übergab das Geld jetzt an Sid Johann Peruvemba, Vorstandssprecher von „Action Medeor“.

Das Geld wird zur Versorgung ukrainischer Krankenhäuser mit medizinischen Hilfsgütern verwendet. Bereits seit Jahren pflegt das Medikamentenhilfswerk – es ist nach eigenen Angaben das größte seiner Art in Europa – Kontakt zu einem Partner-Krankenhaus in Ternopil im Westen der Ukraine. Die aktuelle Lage dort sei erschütternd: Die Menschen leiden an Unterkühlungen, Lungenentzündungen und chronischen Erkrankungen, auch verletzte Soldaten brauchen immer wieder medizinische Hilfe. Und so benötigt auch das Krankenhaus dringend medizinische Materialien wie Nahtmaterial, Verbände, Spritzen und weiteres chirurgisches Zubehör – neben Medikamenten und Infusionen.