Vereine in Mönchengladbach : Das haben die Schützen am Wochenende geplant

2021 fand bei den Schützen in Neuwerk eine Parade statt. Die großen Feste fielen im Brauchtum aber wegen der Pandemie aus. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Letztes Jahr war alles ruhiger bei den Schützenvereinen in Mönchengladbach. In diesem Jahr geht es dafür wie gewohnt los. Am Wochenende nach Christi Himmelfahrt finden gleich vier Feste statt.