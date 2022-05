Brauchtum in Mönchengladbach : Schubkarrenrennen für den Brunnen

Mönchengladbach Ein bisschen jeck sein geht auch außerhalb der Karnevalssession: Zum Brunnenfest GKG Spönnradsbeen in Hardt am Wochenende trafen sich Karnevalisten und Freunde der Gesellschaft zum Schubkarrenrennen.

Zweimal bestens gefüllt war am Wochenende der Marktplatz in Hardt. Sehr zur Freude der Organisatoren der GKG Spönnradsbeen. Jedenfalls strahlten der Vorsitzende Reiner Schmitz und besonders Kassierer Achim Schröder über den Erfolg. Den Marktplatz hatten sich die Spönnradsbeener für zwei Tage reservieren lassen, da für Sonntag das Brunnenfest mit integriertem Schubkarrenrennen und am Samstag zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Tanz in Mai als gelb-grüne Nacht organisiert waren.