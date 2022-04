Konzert in der Red Box Mönchengladbach : AC/DC-Kopie „We salute you“ lässt es krachen

Die AC/DC-Tributeband „We salute you“ lieferte in der Red Box ein großes Spektakel. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Rund um den Globus huldigen wohl Tausende Tribute-Bands dem Denkmal der australischen Hard-Rock-Legende AC/DC. Beim Konzert in der Red Box erlebten Hunderte Fans, warum „We salute you“ sich als die größte von ihnen bezeichnet.

Riesige Glocke unterm Hallendach, 21 Kanonen auf der Bühne, massive Verstärkerwände, Schuluniform, Gibson SG-Gitarre, Schiebermütze, eine Stimme, die man sich mit viel Whiskey über Jahrzehnte erst einmal verdienen muss – es gibt nichts, das so erwartbar wie legendär ist wie ein Konzert der größten Hardrock-Band der Welt: AC/DC. Die australische Band um den winzigen Ausnahme-Gitarristen Angus Young und Sänger-Raubein Brian Johnson hat über bald fünf Jahrzehnte ihr eigenes Denkmal geschaffen mit Songs wie „Highway to hell“, „Back in Black“ oder „Thunderstruck“. Und diesem Denkmal huldigen vermutlich Tausende Tribute-Bands rund um den Globus, indem sie die Songs und die Bühnenshow der echten Helden mal in kleinen Kneipen, mal in großen Hallen aufführen. Das, was am Freitagabend mit der Band We salute you in der Red Box im Nordpark passiert ist, war eine praktisch perfekte Kopie des echten Spektakels, nur ein paar Nummern kleiner. Die Band aus Bingen nennt sich selbst ganz unbescheiden die weltweit größte Tribute-Band für AC/DC – und da ist schon etwas Wahres dran.

Ein paar Hundert Fans wurden davon Zeugen am Freitag, Männer in AC/DC-TShirts und Aufnäher-Kutte über stattlichen Bierbäuchen, Frauen in etwas zu knappen Jeans und zu hohen Stiefeln, Kinder mit Stöpseln in den Ohren gegen den wohligen Krach.