Spendenaktion in Mönchengladbach : Soli-Socken zugunsten der Menschen in der Ukraine

So sieht die ukrainische Soli-Socke aus: Der Service Club Round Table sammelt mit dem Verkauf Spenden für Hilfsaktionen in der Ukraine. Foto: Round Table MG

Mönchengladbach Der Service-Club Round Table 47 sammelt mit dem Verkauf von Socken in den ukrainischen Landesfarben Spenden für das vom Krieg betroffene Land. Mit dem Erlös werden Hilfsgüter finanziert.

Sie sind blau und gelb – wie die Nationalfarben der Ukraine. Eine wird am linken Fuß getragen und die andere am rechten. Und wann immer der Träger das Hosenbein leicht anhebt, leuchten sie hervor – und setzen ein Statement.Mit dieser Idee will der Mönchengladbacher Service-Club Round Table 47 erreichen, dass möglichst viele Menschen sich zur Ukraine bekennen. Gleichzeitig soll das Geld, das mit dem Verkauf der so genannten Soli-Socken verdient wird, vollständig Menschen in der Ukraine zugutekommen.