Vier Hallenrekorde beim Frühjahrsschwimmfest Maurice Ingenrieth dominiert Wettkampf in der alten Heimat

Er schwamm der Konkurrenz in jedem Rennen davon: Über 100 Meter Rücken siegte er in 58,75 Sekunden, die 100 Meter Lagen gewann er in 1:00,45 Minute und bei den 100 Meter Schmetterling (54,33 Sekunden) sowie den 200 Metern Freistil (1:57,41 Minute) schlug er ebenfalls als erster an. Bei 100 Meter Lagen schwamm er zudem sehr nah an seiner Bestzeit heran.