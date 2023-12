Sieben Tore im Derby Süchteln gewinnt torreiches Nachbarschaftsduell gegen Amern

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischte erneut der ASV. Durch eine gute Einzelleistung von Lars Prigge ging Süchteln in der 58. Minute mit 3:1 in Führung. Doch damit nicht genug: Ähnlich wie in Hälfte eins dauerte es erneut nicht lange, bis die Süchtelner erneut jubeln durften, zwei Minuten später markierte Leonit Popova seinen zweiten Treffer zum 4:1. In der Schlussphase meldete sich Amern jedoch zurück: Malte Knop konnte in der 78. Spielminute auf 2:4 verkürzen, Niklas Thobrock traf in der 88. Minute sogar zum 3:4. Doch der Ausgleich gelang nicht mehr.