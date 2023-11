Fußball-Landesliga Holzheim kassiert in Süchteln den späten Ausgleich

„Wegen der Leidenschaft, die Süchteln nach der Pause an den Tag gelegt hat, war das vielleicht ein Stück weit verdient. Was die Spielanteile und die Chancen anbelangt, aber nicht“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan, der seiner Mannschaft insgesamt einen sehr guten Auftritt bescheinigte. Die 2:0-Führung durch Amin Azduoffal (34.) und einen Handelfmeter von Baran Bal (48.) ging aus seiner Sicht völlig in Ordnung. „Vielleicht haben wir uns dann zu sicher gefühlt, das ist uns in dieser Saison schon häufiger passiert. Aber das gehört zum Entwicklungsprozess in einer so jungen Mannschaft dazu. Unsere Viererkette hatte gerade mal einen Schnitt von 20,5 Jahren“, erklärte Derakhshan. Konsequenz war, dass die Gastgeber zunächst durch Maurice Bock auf 1:2 (64.) verkürzten und dann durch Leonit Popova zum 2:2 (71.) ausglichen.