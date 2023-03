Aufsteigende Form bei Deutscher Meisterin Fünfter Platz bei Belgium Open trotz Verletzung für Folgmann

In der zweiten Runde musste Folgmann erst einmal einen Rückstand aufholen – was ihr mit einer Energieleistung gelang. Es kam zum 10:10-Unentschieden. Der Vorteil lag bei ihrer Gegnerin – die Runde ging an die Türkin. In der dritten Runde kämpfte Folgmann stark und gewann nach intensivem Kampf mit 8:6. Damit zog sie ins Achtelfinale gegen die Schwedin Ellinor Malmgren ein. Eine Verletzung, die sich Folgmann zuletzt in Bulgarien am Fuß zugezogen hatte, machte sich beim Kampf gegen die Türkin allerdings wieder bemerkbar.