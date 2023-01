Drei Starts, drei Vereinsrekorde Alice Bianca Wettel überzeugt beim Saisonstart der SG Mönchengladbach

Es sei so früh im Jahr für die Top-Athleten der SG Mönchengladbach erst einmal nur ein Aufgalopp in die Saisonvorbereitung, so erklärte es Cheftrainer Dieter Sofka im Vorfeld. Dennoch zeigten sich die SG-Schwimmer beim eigenen NEW Langstreckenmeeting im Vitusbad – das mit den Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 2012 und älter ausgetragen wurde – bereits in bestechender Frühform. Allen voran Alice Bianca Wettel sorgte an den beiden Wettkampftagen für Furore. Über die beiden Langstrecken 400-Meter und 800-Meter-Kraulen sowie den 100-Meter-Schmetterling stellte die junge Schwimmerin jeweils neue persönliche Bestzeiten auf, die gleichzeitig Vereinsrekord bei der SG Mönchengladbach bedeuteten. „Das war schon sehr stark von ihr, zumal sie zuvor im Training noch weit unter ihren Zeiten geblieben war – und dann hat sie am Wochenende mal so richtig einen rausgehauen“, lobte Sofka. Den Vereinsrekord über die 800-Meter-Distanz hatte zuvor Vereinskollegin Nina Holt inne, Wettel kam dort in 9:37,77 Minuten ins Ziel, über die 400 Meter brach Wettel den von ihr aufgestellten Rekord bei der SG, unterbot ihn sogar um drei Sekunden und kam nach 4:26,60 Minuten an. Bei den 100-Metern-Schmetterling bedeuteten 1:05,44 Minute den Vereinsrekord.