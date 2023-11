Landesligist beweist Moral Süchteln kann mit Punkt gut leben

Der Start in Halbzeit zwei begann aus Süchtelner Sicht äußerst schlecht, als Schiedsrichter Jan Bongartz auf Handelfmeter entschied. Zwar parierte Philip Grefkes den Strafstoß von Baran Bal (48.), doch im Nachschuss drückte der Mittelfeldspieler den Ball zum 2:0 über die Linie. Doch die jungen Wilden mit Leonit Popova, Lars Prigge, Matteo Matz oder auch Johannes Wilms trugen anschließend mit ihrem mutigen Spielstil dazu bei, dass das Spiel doch noch eine andere Wendung nahm. Wichtig war da der direkt verwandelte Freistoß durch Maurice Bock (64.) zum 1:2-Anschluss. Es ging ein weiterer Ruck durch die Mannschaft, vor allem im Offensivbereich hatten die Süchtelner nun deutlich mehr vom Spiel und zeigten ein völlig anderes Gesicht. Als U19-Akteur Prigge den Ball aus halblinker Position in Richtung Tor setzte, hielt Holzheims Torwart Thomas Wirtz zwar den satten Schuss, konnte den Ball aber nur seitlich abwehren. Der heraneilende Popova (71.) köpfte den Ball aus zwei Metern dann sicher zum 2:2 ins Tor. Die Schlussphase wurde dann rasant. Zuerst markierte Lucas Müller (82.) nach einem Freistoß das 3:2 für Holzheim. Anschließend tankte sich Prigge von der linken Seite in den Strafraum hinein, war dort allerdings nur mit einem Foul zu stoppen. Zwar scheiterte Bock (88.) per Strafstoß an Torwart Wirtz, brachte den Ball aber im Nachschuss zum 3:3 im Tor unter.