TSV Meerbusch kommt am Mittwochabend Das Oberliga-Team der Stunde gastiert bei Union Nettetal

Kommt die Englische Woche für den SC Union Nettetal jetzt genau zur richtigen Zeit? Nach der 0:4-Niederlage bei Spitzenreiter SSVg Velbert ist die Mannschaft bereits am Mittwoch erneut gefordert. Zu Gast im Stadion an der Christian-Rötzel-Kampfbahn ist der TSV Meerbusch – aktuell das Team der Stunde. 18 Punkte aus acht Spielen bedeuten für den TSV in der Rückrundentabelle Platz drei. In der Gesamttabelle hat sich die Elf von Trainer Kevin Kreuzberg mittlerweile mit 48 Punkten auf Tabellenplatz fünf vorgespielt und hält damit den Anschluss an die Topteams der Liga.