Wer kommt im Niederrheinpokal weiter? : Von Aussichten und Außenseitern

In der Niederrheinpokal steht die 2. Runde an. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Niederrheinpokal Am Mittwochabend steigt die 2. Runde im Niederrheinpokal. Während die Sportfreunde Neuwerk gegen Rot-Weiss Essen klarer Außenseiter sind, wollen Amern, Viersen und der 1. FC Mönchengladbach im Pokal verbleiben.

Die schwerste Aufgabe am Mittwoch haben die Sportfreunde Neuwerk: Rot-Weiss Essen, der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga, reist für das Pokalspiel in den Mönchengladbacher Stadtteil. Für den Bezirksligisten Neuwerk ist es das selbsttitulierte „Spiel die Vereinsgeschichte“.

An einen Sieg möchte Trainer Markus Lehnen gegen den um drei Spielklassen höher spielenden Gegner aber nicht denken. „Das sind alles Profis“, sagt Lehnen, „wir gehen es ohne Druck an, wollen das Spiel genießen und gelegentlich auch Nadelstiche setzen. Das Hauptaugenmerk ist es, defensiv kompakt zu stehen und zu versuchen, das Ergebnis erträglich zu gestalten, damit wir am Ende Stolz auf uns sein können.“

INFO Die 2. Runde im Niederrheinpokal Mittwoch, 19.30 Uhr 1. FC Viersen – 1. FC Bocholt Sportfreunde Neuwerk – RWE Viktoria Goch – 1. FC MG Mittwoch, 20 Uhr VSF Amern – Mülheimer FC Donnerstag, 21.10, 19.30 Uhr Krefeld-Fischeln – Union Nettetal

Essen geht die Aufgabe in Neuwerk aber durchaus professionell an. Beim vergangenen Spiel der Neuwerker, einer 1:3-Niederlage bei Fortuna Dilkrath, war auch ein Vertreter von Essen vor Ort, um Lehnens Mannschaft zu beobachten. „Das machen wir immer so. Egal, wer der Gegner ist“, sagt Essens Trainer Christian Neidhart. Er erwartet Neuwerk sehr defensiv und sieht die Partie als Pflichtaufgabe. „Wir müssen unseren Part seriös erfüllen und die Partie vernünftig angehen. Im Spiel selbst ist der Hebel nur schwer wieder umzulegen. Daher gibt es vor der Partie schon ein paar mahnende Worte“, sagt er.

Der VSF Amern will hingegen sein Pokalspiel gegen den Mülheimer FC 97 nutzen, um die eigene Heimmisere zu überwinden. „Für uns geht es auch darum unsere Wunden zu lecken“, sagte Amerns Trainer Willi Kehrberg. Personell ist der VSF-Coach wieder zum Rotieren gezwungen. Dominik Kleinen wird definitiv nicht zum Einsatz kommen, der wegen muskulären Problemen im letzten Meisterschaftsspiel am Sonntag gegen den SV Sonsbeck früh ausgewechselt wurde. Auch hinter dem Einsatz von Luca Dorsch steht ein Fragezeichen, der sich gegen Sonsbeck den Fuß umschlug. Die Aufgabe der Amerner ist dabei alles andere als leicht. Mit 16 Punkten belegen die Gäste in der Parallelgruppe der Landesliga nämlich den zweiten Tabellenplatz und sind als einziger Landesligist im Verbandsgebiet des FVN noch ungeschlagen.

Anders als im Kreispokal wird der 1. FC Viersen gegen den 1. FC Bocholt seine stärkste Elf ins Rennen schicken. Das Spiel ist ein Traditionsduell vergangener Tage. Beide Vereine duellierten sich häufiger in der damaligen Oberliga Nordrhein, welche damals die dritthöchste Spielklasse Deutschlands war. Für die Viersender ist es am Mittwoch das 14. Spiel in etwas mehr als sechs Wochen. „Die Spieler sind heiß. Wir hoffen auf viele Zuschauer. Bocholt spielt bislang eine gute Saison. Wir freuen uns auf das Spiel und werden alles geben“, sagt Trainer Kemal Kuc. In der 1. Runde schalteten die Viersener mit dem FSV Duisburg bereits einen Oberligisten aus, sollte dies erneut gelingen winkt mit etwas Glück in der nächste Runde ein Regional- oder Drittligist. Kuc dürfte dagegen froh sein, wenn seine Mannschaft das Spiel hinter sich gebracht hat. und das spielfreie Wochenende nutzen kann.

Mit einem deutlich veränderten Kader wird der 1. FC Mönchengladbach beim Bezirksligisten SV Viktoria Goch antreten. Das Team der Westender wird vorrangig aus Spielern der U19 bestehen, die in der Niederrheinliga spielen. Hinzukommen drei Spieler aus der Reserve, die allerdings in der Oberliga-Mannschaft mittrainieren und im B-Liga-Team derzeit Spielpraxis sammeln. Zudem dürfen sich auch Spieler auf einen Einsatz freuen, die zuletzt wenig zum Zuge kamen. „Wir wollen das Spiel nicht herschenken und in die nächste Runde einziehen“, sagte Interimstrainer Timo, dessen Fokus allerdings auf das Derby am Samstagabend beim SC Union Nettetal liegt