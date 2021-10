Großes Turnier des RC St. Georg Günhoven : Sabrina Viol feiert ersten Sieg beim Reitturnier in Wickrath

Reiten Sabrina Viol hat im zehnten Anlauf mit ihrem Pferd „Dio Dona“ in Wickrath erstmals einen Dressurwettbewerb der M-Klasse gewonnen. Für die 29-Jährige ein besonderer Sieg. Für die Zukunft hat sie große Pläne.

Sabrina Viol hat die Prüfung in der M-Dressur beim Großen Reitturnier des RC St. Georg Günhoven gewonnen. Im Jahr des 75-jährigen Vereinsbestehens in der Reithalle am Schloss Wickrath sicherte sie sich den Sieg mit einer Wertungsnote von 7,5. Sie erreichte ihre Siegernote mit ihrem Dressurpferd „Dio Dona“, das sie „Donald“ nennt, bereits als vierte Starterin des Feldes. „Da stand für mich bereits fest, das würde bei uns für eine vordere Platzierung reichen. Dass es dann der Sieg wurde, das war schon eine Überraschung“, sagt die 39-jährige Viol, Inhaberin von Raumdesign Pontzen in Hehn. Auf den weiteren Plätzen folgten Malin-Elisa Zumbrägel (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit „Silberlöwe“ (Wertungsnote 7,3) und die Drittplatzierte, Sarah Hosell, mit ihrem Pferd „Little Rouletto“ (7,1).