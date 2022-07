Fußball : Wettbewerb um den Kreispokal startet am 31. Juli

Wettbewerb um den Kreispokal startet am 31. Juli

Kreis Kleve Freilose für Alemannia Pfalzdorf, den TSV Wachtendonk-Wankum, die Sportfreunde Broekhuysen und den SC Auwel-Holt. Fast alle Spiele mit Derby-Charakter

Spielleiter Holger Tripp hat am Wochenende die erste Runde um den Fußball-Kreispokal ausgelost. Regionalligist SV Straelen und Oberligist 1. FC Kleve sind direkt für den Wettbewerb um den Niederrhein-Pokal qualifiziert. Bezirksliga-Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf und die beiden Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum und Sportfreunde Broekhuysen greifen erst in der zweiten Runde ein, weil sie in der kommenden Saison im Wettbewerb auf Verbandsebene mit von der Partie sind. Ein weiteres Freilos hat der Straelener A-Ligist SC Blau-Weiß Auwel-Holt erhalten. Die Auslosung hat folgende Paarungen ergeben: