Zweiter Saisonsieg in der Oberliga : 1. FC trennt sich von Trainer Karaca – und gewinnt gegen Cronenberg

Fußball-Oberliga Am Samstag hatte der 1. FC Mönchengladbach die Zusammenarbeit mit Erdogan „Dony“ Karaca beendet. Co-Trainer Timo Rheindorf übernahm kurzfristig das Traineramt. Sein Auftakt glückte mit dem Sieg gegen den Cronenberger SC.

In der Schlussviertelstunde wurden die Mönchengladbacher wie in der Vorwoche gegen Schonnebeck erneut für ein aufopferungsvolles Spiel belohnt. Zum Siegtreffer war dabei eine schöne Einzelleistung von Rechtsverteidiger Hannes Lingel vorausgegangen, der sich über außen durchsetze und anschließend den Ball scharf in die Mitte zu Kaies Alaisame spielte (75.). Der Offensivspieler ließ sich seine Chance nicht nehmen und traf so zum vielumjubelten 2:1 der Hausherren. In der Folge ließ die Mannschaft dann nichts mehr anbrennen und brachte so den zweiten Saisonsieg am Ende sicher und Dach und Fach. Den ersten Saisonsieg hatte der 1. FC zum Saisonauftakt gegen den FSV Duisburg geholt.