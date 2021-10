Fußball-Landesliga : Amern kommt zu Hause nicht in Schwung

Amern kommt zu Hause nicht in Schwung

Fußball-Landesliga Ein frühes Gegentor leitete für das Team von Willi Kehrberg die Niederlage gegen die SV Sonsbeck ein. Für Amern ist es bereits die dritte Heimniederlage in dieser Saison.

Für die VSF Amern scheint es im heimischen Rösler-Stadion in dieser Saison noch nicht richtig zu laufen: Im Spitzenspiel kassierten die Amerner gegen den SV Sonsbeck eine verdiente 1:3-Niederlage. Für Trainer Willi Kehrberg gibt es trotz der dritten Heimniederlage aber keinen Grund Trübsal zu blasen: „Gegen Sonsbeck kann man verlieren. Wir haben in der zweiten Halbzeit dagegengehalten und uns nicht hängen lassen.“

Seine Mannschaft kam dabei gänzlich unglücklich ins Spiel. Als noch nicht einmal alle Zuschauer ihren Platz eingenommen hatte, folgte bereits die Lautsprecherdurchsage zum 0:1. Dabei zeigten sich die Hausherren beim Gegentreffer in der 3. Minute äußerst gastfreundlich: Die Sonsbecker, die vom ehemaligen Trainer des ASV Süchteln, Heinrich Losing, trainiert werden, nutzten einen Amerner Ballverlust im Mittelfeld, Luca Janßen zog daraufhin von der linken Seite rein und setze den Ball anschließend in die untere Ecke.

Doch die Amerner haben bereits in dieser Saison unter Beweis gestellt, dass sie zurückkommen können – und so war es dieses Mal. Karim Sharaf flankte nach etwas mehr als einer Viertelstunde von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, wo Darius Strode (16.) genau richtig stand. Der Goalgetter nahm den Ball an, setze sich im Zweikampf anschließend gegen Tobias Meier durch und traf mit seinem bereits siebten Saisontreffer zum 1:1-Ausgleich.