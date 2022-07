„Bin lange genug dabei“ : Jantschke hängt Borussias Testspiel-Ergebnisse nicht zu hoch

Foto: dpa/Federico Gambarini 14 Bilder Borussias Terminkalender bis zum Saisonstart

Mönchengladbach Tony Jantschke stand beim Blitzturnier in Duisburg in beiden Spielen auf dem Platz. Im Anschluss verriet der 32-Jährige, warum er von Testspiel-Ergebnissen nicht viel hält und wo er Borussia Mönchengladbach zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart sieht.

Tony Jantschke kennt sich aus. Sowohl mit Kopfverletzungen als auch mit Saison-Vorbereitungen. „Ich habe Ähnliches im Training letztes Jahr erlebt. Ich weiß also, wie das ist und habe sofort die Ärzte gerufen, als ich es gesehen habe“, sagte Jantschke am Sonntagabend nach dem Blitzturnier in Duisburg und schickte dem 17-jährigen Simon Walde, der im Spiel gegen dem MSV Duisburg mit Tobias Sippel zusammengeprallt war, Genesungswünsche. „Ich hoffe, dass es dem Jungen gutgeht“, sagte Jantschke.

Walde dürfte mit seiner gebrochenen Nase die nächsten Testspiele verpassen, von der Partie gegen Duisburg bekam er nur wenige Minuten mit. Jantschke hingegen spielte 45 Minuten gegen Duisburg und 22 weitere gegen Athletic Bilbao. „Es waren gute Tests für uns. Es war klar, dass wir gegen Bilbao verteidigen müssen. Die Spanier hatten ein, zwei gute Chancen. Aber im Endeffekt können wir zufrieden sein“, sagte Jantschke nach dem 1:0-Sieg gegen Duisburg und dem 0:0 gegen Bilbao.

Zuvor hatten die Borussen drei Siege gegen Drittligisten eingefahren und 1:1 beim belgischen Erstligisten Standard Lüttich gespielt. Hinzu kamen am Sonntag zwei Halbzeiten, in denen das Team von Daniel Farke unbesiegt blieb. „Das gibt einem immer ein gutes Gefühl. Ich bin aber lange genug dabei, um bestimmte Sachen nicht zu hoch zu hängen. Wichtig ist, dass wir im Pokal und in Hoffenheim auf den Punkt da sind“, sagte Jantschke.

Dass Prognosen in der Vorbereitung schwierig sind, weiß Jantschke längst. „Ich habe Mannschaften erlebt, mit denen wir alles in Grund und Boden geschossen haben und dann ging gar nichts in der Liga und umgekehrt“, sagte der 32-Jährige. Zum Vergleich: Im vergangenen Sommer gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, am Ende wurde Borussia unter Adi Hütter Zehnter. 2018/19 gab es unter Dieter Hecking drei Niederlagen in neun Testspielen – nach 34 Spieltagen sprang Platz fünf raus.