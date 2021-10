Verbandsligist schlägt DJK Adler Königshof : Lürrip entpuppt sich abermals als Favoritenschreck

Handball-Verbandsliga Die Turnerschaft Lürrip hat in der Handball-Verbandsliga gegen die bis dato ungeschlagene Zweitvertretung der DJK Adler Königshof mit 27:22 gewonnen. Sogar Coach Tobias Elis zeigte sich nach der Partie freudig überrascht.

Die Gäste erlaubten sich in der Anfangsphase in der Deckung zwar noch einige vermeidbare Fehler. Gerade im Verhalten 1:1 sahen sie zunächst unglücklich aus, dennoch gelang es ihnen die Partie absolut offen zu gestalten. Nach dem Seitenwechsel lief es dann bei der Turnerschaft viel besser, zumal sie nun auch in der Abwehr zu überzeugen wusste. In der Schlussphase schwanden bei den Adlern mehr und mehr die Kräfte, was die Schützlinge von Trainer Tobias Elis ausnutzten. Mit einer enorm engagierten Leistung bauten sie ihren Vorsprung bis zum Abpfiff Tor um Tor aus. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so deutlich gewinnen“, freute sich Elis. „Wir wollten den Sieg einfach mehr.“