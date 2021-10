Oberligist spielt nur Unentschieden gegen Oppum : Lobberich-Coach Liedtke unzufrieden mit Punktgewinn

Als Lobberichs Benedikt Liedtke (M.) mit einer Manndeckung bedacht wurde, lief in der TVL-Offensiv nicht mehr viel. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Hanbdall-Oberliga Der TV Lobberich hadert nach dem 24:24 gegen den TV Oppum mit der eigenen Leistung. Die Geistenbecker sichert sich hingegen in der Oberliga den zweiten Sieg in Folge. Auch Borussia Mönchengladbach gewinnt weiter.

Von Alyssa Pannwitz

Zwei Siege und ein Unentschieden, so lautet de Bilanz der drei hiesigen Oberligisten. Vor heimischem Publikum trennte sich der TV Lobberich vom TV Oppum 24:24 (11:12). „Am Ende war es noch ein glücklicher Punkt für uns, weil Oppum den letzten Angriff hatte, den aber nicht nutzen konnte“, betonte der Lobbericher Trainer Christopher Liedtke. „Das ganze Spiel betrachtend waren wir jedoch die bessere Mannschaft und ein Sieg wäre sicherlich nicht unverdient gewesen“. Die Vorstellung des TVL ließ jedoch einige Wünsche offen. In der Abwehr agierten die Gastgeber häufig zu offensiv und im Angriff war schlicht und ergreifend zu wenig Bewegung. Als Benedikt Liedtke in der Schlussphase dann auch noch mit einer Manndeckung bedacht wurde, lief nichts mehr zusammen. „So stelle ich mir das nicht vor, das war heute bestenfalls durchwachsen“, ärgerte sich der Trainer. TVL-Tore: B. Liedtke (8/1), von Eycken (6/2), Dornebeck (4), Walter, Hankmann und Mähler (je 2).

Einen ungefährdeten 28:19 (14:9)-Erfolg fuhr Borussia Mönchengladbach beim TV Angermund ein. Anfangs hatten die Gäste noch Schwierigkeiten und lagen nach 15 Minuten nur 9:8 in Front. Manuel Bremges hielt seine Farben in dieser Phase mit seinen Toren in der Partie. Allerdings bewahrten sie die Ruhe, vertrauten auf die eigenen Qualitäten und ließen bis zum Pausenpfiff nur noch einen Gegentreffer zu. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Gladbacher dann auch in der Abwehr mehr Zugriff. „Ich bin glücklich über zwei Punkte und die Tordifferenz“, so Trainer Ronny Rogawska. Borussia-Tore: Weis (6), Mergner (4), Thomas, Bremges, Lipok (je 3), Akuinor (3/2), Aust (2), Panitz (1/1), Prinz, Berner und Vonnahme.