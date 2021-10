Osama Hida für Landesauswahl nominiert : Hat Furious Futsal bald einen Nationalspieler?

In der Niederrheinliga hat Furious Futsal Mönchengladbach hat am Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf II 5:5-Unentschieden gespielt. Foto: Dieter Wiechmann

Futsal Der erst 16-jährige Osama Hida wurde für die U19-Landesauswahl im Futsal nominiert, in der Niederrheinliga darf das Talent für Furious Futsal Mönchengladbach noch nicht ran. Dafür setzt sich der Verein aber gerade ein.

Mangels nötigen Kleingeldes setzt Furious Futsal 07 Mönchengladbach (kurz: FF07MG oder auch FF07) seit jeher auf Spieler aus den eigenen Reihen. Jetzt schickt sich ein 16-Jähriger an, in Zukunft vielleicht das deutsche Nationaltrikot der Futsaler überzustreifen. Aber bis dahin ist es noch ein langer und bisweilen auch schwieriger Weg und viele sind dorthin schon gescheitert. Aber ein erster Schritt ist getan, denn es erfolgte eine Einladung in die Futsal-Landesauswahl der U19.

Die Rede ist von Osama Hida, gebürtiger Marokkaner mit spanischem Pass. Da Hida wegen seines Alters nur in der Reservemannschaft eingesetzt werden darf, unternimmt der Verein alles mögliche, Hida auch für die Erste Mannschaft spielberechtigt zu bekommen. Dies ist nur für einen Auswahlspieler jüngeren Alters möglich, wie der sportliche Leiter Jamal Najah erklärte.

Aber wie findet ein recht kleiner – und vielen unbekannter – Verein aus Mönchengladbach so einen Spieler? Jamal Najah ist unter der Woche immer irgendwo auf den Kleinspielfeldern der Stadt zu finden. Dort beobachtet er die Spieler und sollte ihm jemand auffallen, wird dieser angesprochen und zu einem Probetraining eingeladen. Passt es von beiden Seiten, dann beginnt die Arbeit der Trainer. Dem neuen Spieler werden die Regeln und Eigenheiten des Futsals erklärt. „Von der Ballbehandlung her brauchen die neuen Spieler nicht viel Eingewöhnungszeit. Die gehören zur fast ausgestorbenen Rasse der Straßenfußballer. Aber ein guter Futsaler sollte nicht nur mit dem Ball umgehen können, Teamwork ist mit das Wichtigste. Solisten können wir nicht gebrauchen“, erklärte Najah den weiteren Ablauf in der Ausbildung.

Am vergangenen Wochenende kam es im Spielbetrieb von Furious Futsal zum sogenannten „Double-Header“, also Reserve und 1. Mannschaft spielten direkt hintereinander. Gast waren die beiden Reserveteams des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Zuerst spielte in der Landesliga Gruppe 1 die Reserve von FF07 gegen Fortunas Dritte. In einem abwechslungsreichen Spiel gewann FF07 II mit 10:6 und übernahm damit vorläufig die Tabellenführung. Nicht unerwähnt sollte die Tatsache sein, dass FF07 mit überwiegend sehr jungen Spielern im Alter von 18 bis 20 Jahren antrat und dies größtenteils ihre erste reguläre Saison ist.Und der junge Osama Hida drückte bereits diesem Spiel seinen Stempel auf.

Anschließend ging es für die 1. Mannschaft in der Niederrheinliga gegen Fortuna II. Nach zweimaliger Führung ging es nach dem 2:1-Halbzeitstand spannend weiter. Fortuna war plötzlich mit 4:2 in Front und wenig später mit 4:5 in Rückstand, schaffte aber noch das 5:5 zum Endstand. Die Gladbacher belegen nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz derzeit Rang drei hinter den Landeshauptstädtern.