Tischtennis-Oberligist deklassiert Konkurrenten : Waldniels Machtdemonstration gegen den TV Refrath

Tischtennis-Oberliga In der Tischtennis-Oberliga hat der TTC Waldniel seine Aufstiegsambitionen untermauert und den vor dem Duell noch ungeschlagenen TV Refrath mit 10:0 nach Hause geschickt. Selbst TTC-Vorsitzender Klaus Taplick war über das Ergebnis überrascht.

„Wir waren nach der Begegnung schon überrascht, dass es am Ende so ein deutliches Ergebnis wurde“, gibt Taplick zu. „Zumal die Topspieler von Refrath auf einem ähnlichen Niveau sind, wie unsere Spieler.“ Tatsächlich waren es auch die Duelle der Top-Spieler, in denen es zwischen Waldniel und Refrath ein wenig enger wurde. Die an eins und zwei gesetzten TTC-Akteuere Ara Karakulak und Steffen Potthoff gewann ihr Doppel gegen Jakob Eberhardt und Emilo Schulz nach fünf Sätzen mit 3:2 – im entscheidenden Satz gab es dabei ein 11:8 aus Waldnieler Sicht. Auch das Einzel von Ara Karakulak ging über fünf Sätze – erneut mit dem besseren Ende für den Waldnieler. Mit einer Ausnahme gingen alle weiteren Sätze in den insgesamt zwei Doppel- und acht Einzel-Partien an den TTC, sodass es mit einem 30:5 auch in den Sätzen ein eindeutiges Ergebnis war.