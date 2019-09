Hockey : Über Mönchengladbach nach Tokio?

Deutschland will im November im Hockey-Park das Olympia-Ticket bejubeln. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Am 3. und 4. November geht es im Hockey-Park für die deutschen Nationalmannschaften um das Ticket zu den Olympischen Spielen 2020. Die Qualifikation ist wichtig, weiß Mats Grambusch.

Am 2. und 3. November geht es um die nahe Zukunft des Deutschen Hockeysports. Im Mönchengladbacher Hockey-Park stehen die Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio auf dem Programm. Bei der Auslosung am Montagmittag loste Thierry Weil, der CEO des Welthockeyverbandes FIH, der deutschen Damen-Nationalmannschaft Italien als Gegner zu, während es die deutschen Herren mit Österreich zu tun bekommen werden.