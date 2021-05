Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 14. Mai) : Inzidenz wieder unter 100

Mönchenladbach Die nach der Bundesnotbremse geltenden Einschränkungen gelten in Mönchengladbach aber weiterhin. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 liegt, können nach zwei weiteren Tagen die angekündigten Lockerungen greifen.

Das Mönchengladbacher Gesundheitsamt meldete am Freitag (Stand: 8 Uhr) 38 neue positive Corona-Nachweise. Todesopfer sind nicht hinzugekommen. Die vom Robert-Koch-Institut festgestellte 7-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach liegt wieder unter 100. Der Wert beträgt aktuell 98,8. Die nach der Bundesnotbremse geltenden Einschränkungen – von der Schließung der Gastronomie über nächtliche Ausgangssperre bis zur Testpflicht für zahlreiche Geschäfte und Dienstleister – gelten aber weiterhin. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil (das heißt an fünf aufeinander folgenden Werktagen) unter 100 liegt, können nach zwei weiteren Tagen die angekündigten Lockerungen greifen.

Aktuell sind 650 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.486 (Vortag: 10.448) Menschen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 9607 (Vortag: 9521) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 3275 (Vortag: 3405) Personen in Quarantäne, davon werden 29 im Krankenhaus behandelt. Am Mittwoch waren es noch 39. Laut Diwi-Intensivregister sind von den 82 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchengladbach zwölf noch frei. Sechs Covid-Patienten werden in der Stadt auf Intensivstationen behandelt, drei davon invasiv.