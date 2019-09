Hockey : GHTC braucht für den Aufstieg Konstanz

Der Kader des GHTC für die neue Saison in der Zweiten Hockey-Liga. Foto: GHTC

Mönchengladbach Für den Gladbacher HTC beginnt beim DSD Düsseldorf die neue Saison in der Zweiten Liga. Viele gegnerische Trainer zählen die Niederrheiner zum Kreis der Aufstiegsfavoriten.

Die neue Saison beginnt. Für den Zweitligisten Gladbacher HTC geht es am Samstag (16 Uhr) beim DSD Düsseldorf los. In der vergangenen Spielzeit war der GHTC am Ende Fünfter, dieses Mal soll es etwas mehr werden für den Klub von den Holter Sportstätten. Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Saison.

Kann der GHTC aufsteigen? In einer großen Umfrage vor dem Saisonstart unter den Trainern der 2. Bundesliga tauchen die Gladbacher in gut der Hälfte der Aussagen der Coaches als Mitfavorit auf. Das zeigt, dass der GHTC ernst genommen wird und ordentlich Respekt mitschwingt bei der Konkurrenz. Auch Trainer Marcus Küppers will oben mitspielen, vermeidet aber das Wort „Aufstieg“ in den Mund zu nehmen. Das ist sein gutes Recht, ändert aber nichts daran, dass die Erwartungen innerhalb des Vereins groß sind. Dass mit Absteiger Düsseldorfer HC und BW Köln zwei Teams als Topfavoriten gelten und auch SW Neuss und SW Köln Ambitionen anmelden, deutet auf einen spannenden Kampf hin. Um wirklich in den Aufstiegskampf zur Bundesliga eingreifen zu können, braucht es vor allem Konstanz. In der Eigenschaft war der GHTC in der vergangenen Spielzeit nicht erstligatauglich.

Info Der ist der Kader des Gladbacher HTC Tor: Jens Blüthner, Patrick Alex. Abwehr: Cedric Jakobi, Florian Jansen, Felix Krause, Jakob Sandach, Carl-Philipp Schünke, Tom Spenrath, Konstantin Zoch. Mitte: Wei Adams, David Filipe Ascenso Franco, Niklas Braun, Phil Graue, Niklas Hertl, Robin Kremers, Elias Trueson, Joshua Trueson, Justus Turinsky, Christian Voit. Sturm: Ben Böke, Abdud Cassiem, Julian Hertl, Felix Kluth, Luca Lindner, Tillmann Pohl, Daan Schenck, Tim Schiffmann, Paul Tenckhoff, Jan Vratz.

Wie hat sich der GHTC verstärkt? Zur neuen Spielzeit wird es an den Holter Sportstätten etwas internationaler zugehen. Vom Düsseldorfer HC, also einem ehemaligen Erstligisten, ist der 45-fache schottische Nationalspieler Wei Adams nach Gladbach gewechselt. Der Routinier bringt viel Qualität mit. Dazu gesellen sich Justus Turinsky, der zuletzt ein Jahr in Neuseeland aktiv war, und Rückkehrer Cedric Jacobi, der bei einem Gastspiel in Irland gereift ist. Aus der eigenen Jugend ist Jakob „Kuba“ Sandach ab sofort spielberechtigt. Der 17-Jährige war in diesem Sommer mit der polnischen U18-Nationalmannschaft unterwegs. Fünfter Neuzugang ist Tim Schiffmann (Oberhausener THC), der allerdings wegen Knieproblemen zunächst keine Rolle spielen wird. Schlagen die fünf „Neuen“ allesamt ein, bringt das dem Küppers mit Sicherheit einen Qualitätsschub.

Woran muss der GHTC noch arbeiten? Eindeutig an seiner Konstanz. Überragende Spiele wechselten sich im vergangenen Jahr mit schlechten Auftritten ab. So kannst du kein Spitzenteam sein. Schon gar nicht, wenn es nicht mal gegen die schwächsten Teams der Liga klappt. Viermal 15 Minuten muss der GHTC sein hohes Tempo gehen, darf sich keine Auszeiten gönnen und muss die komplette Zeit den Fokus hochhalten. Das weiß Coach Küppers, fand aber in der Rückrunde im Mai und Juni noch kein probates Mittel dagegen.