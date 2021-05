„Sichere Spiele unmöglich“ : Japaner reichen Petition gegen Olympia ein – Corona-Notstand verlängert

Protestteilnehmer in Tokio halten Schilder mit der Aufschrift „No Olympics“ (Keine Olympischen Spiele) in die Höhe. Foto: dpa/Damon Coulter

Tokio Olympiagegner haben eine Petition gegen die Austragung der Sommerspiele in Tokio übergeben. Das Schreiben wurde von rund 351.000 Menschen unterzeichnet. Zuvor hatte Japans Premierminister vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstmals Zweifel an Olympia aufkommen lassen.

Zehn Wochen vor dem geplanten Beginn der Olympischen Spiele in Tokio will die japanische Regierung den Corona-Notstand ausweiten. Allgemein wurde damit gerechnet, dass die Behörden die Notstandsgesetzgebung noch am Freitag auf drei weitere Regionen ausdehnen, darunter auf die nördliche Insel Hokkaido, wo der olympische Marathon stattfinden soll. Kritiker von Tokio 2020 verstärkten unterdessen den Druck auf die Behörden: Am Freitag übergaben sie der Regionalregierung von Tokio eine Petition mit mehr als 350.000 Unterschriften für eine Absage des Sportereignisses.