2:1 gegen Neuwerk : Lürrip-Kapitän Cancian entscheidet das Derby

Mönchengladbach Das Spiel gegen Neuwerk endete 2:1. Kleinenbroich gewann das Topspiel in Viersen, Mennrath glänzte.

Nach fünf Jahren Pause gab es erstmals ein Wiedersehen zwischen Lürrip und Neuwerk, das der Gastgeber Lürrip mit 2:1 für sich entschied. Die Top-Paarung beim 1.FC Viersen gewann Kleinenbroich mit 1:0 und bleibt weiterhin ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze. Mennrath lieferte ein spektakuläres Spiel und siegte am Ende mit 6:3. Die Spiele der Gladbacher Bezirksligisten:

DJK/VfL Willich – VfL Jüchen-Garzweiler 1:3 (0:2). In einem kampfbetonten Spiel setzte sich Jüchen letztendlich verdient mit 3:1 durch. „Wir haben gut gekämpft, Willich hat aber auch gut dagegen gehalten“, meinte Jüchens Coach Marcel Winkens. Zwei Tore von Jan Schuchardt (7./20.) sorgten noch vor der Pause für Ruhe. Schuchardt war es auch, der den Anschlusstreffer in der 55. Minute, am kurzen Pfosten stehend, hätte verhindern können. David Oliveira (80.) stellte den alten Abstand wieder her.