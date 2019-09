Reiten : Rahmen und Fellow machen einen guten Job

Reiten Der Reiter vom RC St. Georg Günhoven ist zum ersten Mal Kreismeister. Der RZV Rheindahlen holt den Preis der Rheinischen Post.

Das Kreisturnier der Reiter im Pferdesportverband Mönchengladbach im Pferdesportzentrum am Schloss Wickrath ist erfolgreich gelaufen. „Wir sind mit dem Ablauf sehr zufrieden“, sagte Friedhelm W. Korsten, 1. Vorsitzender im Kreisverband Mönchengladbach. Es gab indes ein Problem zu lösen. „Wir mussten vom Springplatz ein Stück für das Abreiten abtrennen. Der obere Platz, den wir sonst fürs Abreiten immer nutzten, war nicht bereitbar“, sagte Korsten. Das stellte den Parcourschef Michael Johnen vor eine neue Herausforderung, weil plötzlich 1400 Quadratmeter am Parcours fehlten: „Ich konnte jetzt keine großzügigen Wege bauen. Dadurch war nun die Hindernisfolge etwas schneller. Die Reiter mussten konzentrierter reiten.“

Der RC St. Georg Günhoven verteidigte erfolgreich als erfolgreichster Verein die Kreisstandarte und auch den Kreisjugendwimpel. Der RZV Rheindahlen mit den Trainern Stefan Joeres und Claudia Krause-Joeres holte bereits zum dritten Mal in Folge den Preis der Rheinischen Post, den es für die meisten Junioren am Start gibt.

In der Dressur „Alle Altersklassen“, die ebenfalls über zwei M-Prüfungen entschieden wurde, gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen durch die erste M*-Dressur mit der Siegerin Sabrina Loers (ZRFV Beltinghoven) mit Sarando vor ihrer Vereinskameradin Mona Spreyer mit Belistro und Maren Weber (RC Heidgesberg) mit Risky Business sowie in der zweiten M**-Dressur durch die Siegerin Maren Weber vor den beiden Beltinghovenerinnen Mona Spreyer und Sabrina Loers als Zweit- und Drittplatzierte. So ging der Titel an Weber vor der punktgleichen Loers. Der Titel für Weber in der zweiten Prüfung war dafür ausschlaggebend. Platz drei belegte Mona Spreyer.