Parcoursbauer beim Reitturnier in Wickrath : Der Mann, der den Weg vorgibt

Mönchengladbach Michael Johnen ist beim anstehenden Kreisturnier der Parcourschef. Der 61-Jährige ist einer der erfahrensten seines Fachs.

Michael Johnen ist beim Kreisturnier der Reit- und Fahrvereine des Kreisverbandes Mönchengladbach für Dressur und Springen im Pferdesportzentrum am Schloss Wickrath der Parcourschef. Der 61-Jährige ist für die Linienführung in der Hindernisbahn für die Springreiter verantwortlich.

Es gibt unter den Springreitern Befürworter, aber auch Gegner seiner „Bauweise“. Aber er ist der Mann, der den Weg für Reiter und Pferde vorgibt. Seit mittlerweile 30 Jahren ist er als Parcoursbauer im Geschäft und sehr gefragt. „Ich habe so meine 20 Veranstaltungen im Jahr, baute bisher einige hundert Parcours, zuletzt in Waat“, sagt Johnen. Sein Vorbild ist der legendäre Parcoursbauer Milan Kapec, bei dem der Korschenbroicher „persönlich assistieren durfte“. Er baute schon Parcours in den arabischen Ländern, Luxemburg und im niederländischen de Peelbergen. In jungen Jahren war er international mit dem legendären Parcourschef Hans Sattler unterwegs.