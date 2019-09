Fußball-Bezirksliga : Hanifa ist Lürrips Alleskönner

Mönchengladbach Der Syrer Adel Hanifa ist zugleich Mittelfeldmann, Verteidiger und Torschütze.

Fußball Einen universell einsetzbaren Spieler hat jeder Trainer gern im Kader. Adel Hanifa vom Bezirksligisten SV Lürrip ist so ein Spieler. Hanifa ist eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler, spielt aber auch liebend gern in vorderster Linie. Aus der Not geboren musste er in der vergangenen Saison in der Abwehr den rechten Verteidigerposten übernehmen und tat dies in überzeugender Weise.

Der in Syrien geborene und aufgewachsene Hanifa schaffte dort den Sprung aus dem Juniorenbereich direkt in die Erste syrische Liga, bevor er 2015 durch die Wirren des Krieges zuerst in Mecklenburg-Vorpommern und von dort aus sechs Monate später in Mönchengladbach landete. Durch die Kontakte einer Wohnungsvermittlerin kam er zum SV Lürrip und spielte von nun an in der Reserve, die damals noch von Dominik Pasculli trainiert wurde. Unter Pasculli, dem ein gewisses Händchen im Umgang mit Talenten nachgesagt wird, kam Hanifa zum Einsatz und hatte in etwa auch die gleiche Anzahl an Einsätzen für die Erste Mannschaft in der Bezirksliga. Aber ein Muskelriss und Hüftgelenksprobleme verhinderten über ein halbes Jahr weitere Einsätze. Doch seit er wieder verletzungsfrei ist, zählt er zum festen Stammspieler der Ersten Mannschaft. Hanifa wird demnächst in Köln Sport studieren. Solange Lürrip zumindest in der Bezirksliga dabei ist, möchte er nicht den SV verlassen.