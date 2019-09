Handball : Doppeltes Titel-Comeback

Mönchengladbach Bei den Handball-Stadtmeisterschaften in der Jahnhalle lag bei den Männer wie 2017 der TV Geistenbeck vorn, bei den Frauen holte sich der im Vorjahr abgelöste Seriensieger Rheydter TV den Pokal zurück.

Es hat ein doppeltes Comeback bei den Stadtmeisterschaften in der Jahnhalle gegeben. Eines davon war ein eher überraschendes, mit dem anderen wurden die Verhältnisse wieder zurechtgerückt. Das war bei den Handballerinnen der Stadt so. Im Vorjahr hatte der ATV Biesel den Seriensieger Rheydter TV abgelöst. „Jetzt haben wir uns den Titel zurückgeholt“, sagte Trainer Manfred Wählen, der mit dem Oberligisten sowohl in der Vor- als auch in der Endrunde alle Spiele gewann. 88 Tore schaffte der RTV auf dem Weg zum Triumph.