Sprecher für 34.000 organisierte Sportler in Neuss : Sport-Talk auf dem NGZ-Sofa mit SSV-Chef Meinolf Sprink

Neuss Beim Talk auf dem blauen NGZ-Sofa spricht der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Neuss mit Moderator Ludger Baten darüber, wie es um den heimischen Sport in Corona-Zeiten bestellt ist. Auch ein Blick auf den Profifußball ist geplant.

Sprink ist ein Mann des Sports, privat, beruflich und im Ehrenamt. Der Neusser stieg mit dem 1. NTTC Nordstadt bis in die 2. Tischtennis-Bundesliga auf, heute spielt er vornehmlich Tennis. Beruflich wechselte der Redakteur nach dem Volontariat bei der Neuß-Grevenbroicher Zeitung nach Leverkusen. Dort wirkte er unter anderem als Sportbeauftragter der Bayer AG, heute ist er Direktor Fans & Soziales beim Fußball-Bundesligisten Bayer 04. In seiner Heimatstadt engagiert er sich seit zwei Jahren als Vorsitzender des Stadtsportverbandes (SSV), der als Dachorganisation des Neusser Sports die Interessen von rund 34.000 Mitgliedern vertritt. Er ist zudem Vorstand der Stiftung Sport im Rhein-Kreis.

Am Mittwoch wird es jedoch nicht nur um Sport in Zeiten einer Pandemie gehen. Sprink wird über den gesellschaftlichen Stellenwert und die soziale Funktion des Sports sprechen, über die Schnittstellen mit Sport und Verwaltung. Es wird auch um Förderung des Leistungssports gehen und um die heimischen Athleten, die bei Olympia in Tokio dabei sein werden. Schließlich ist ein Blick auf den Profifußball geplant, der in leeren Stadien seinem Geschäft nachgeht.