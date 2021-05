Polizei ermittelt : Unbekannte bestehlen Seniorin in Neuss

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Zwei Unbekannte sollen am Dienstag um 17 Uhr in einer Wohnung an der Bataverstraße eine EC-Karte gestohlen haben. Die beiden Verdächtigen waren gekommen, um alte Heizkörper zu entsorgen.

