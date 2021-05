1265 Infizierte : Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 330

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1265 Menschen (Vortag: 1364) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 67 von ihnen (Vortag: 64) werden in einem Krankenhaus behandelt

Eine 75-jährige Frau aus Neuss ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Das teilt der Kreis mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 330. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1 265 Personen (Vortag: 1 364) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 67 (Vortag: 64) in einem Krankenhaus. Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist bei 841 Fällen (Vortag: 945) die britische Viruslinie B.1.1.7, bei 4 Fällen (Vortag: 5) die südafrikanische Viruslinie B 1.351 und in keinem Fall die brasilianische Viruslinie B.1.1.28.1 nachgewiesen.